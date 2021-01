Forse straffen geëist wegens doodsteken drillrapper

Aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen kon de identiteit van de twee verdachten snel worden vastgesteld. Beide verdachten zijn op 7 september aangehouden nadat een arrestatieteam van de politie al bij hen aan deur was geweest en de politie hun woningen al had doorzocht.

Social media als katalysator

Het 18-jarige slachtoffer stond in de rapwereld bekend als RS en Trappy Demon. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer en de verdachten tot verschillende groepen behoorden die al een jaar ruzie hadden. Die twee groepen binnen de drillrapscene zijn FOG (Fully op Gevaar) waartoe het slachtoffer behoorde en KSB (Kikkensteinbende) waar de beide verdachten bij horen.

Uit het onderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de aanleiding voor die ruzie mogelijk gelegen is in een steekincident dat op 14 augustus 2018 heeft plaatsgevonden op de Agatha Christiesingel in Amsterdam waarbij leden van de rapgroep KSB gewond waren geraakt.

De drillrapvete tussen FOG en KSB wordt op diverse sociale media gevoed met videoclips en berichten over en weer. Ook na het dodelijke steekincident zijn er diverse videoclips op sociale media gepubliceerd waarin sommige leden van beide groepen elkaar vernederen. Ook wordt de strijd soms aangewakkerd door buitenstaanders of volgers. De strijd tussen de groepen wordt daardoor alleen maar uitvergroot. Social media spelen een belangrijke rol in het escaleren van conflicten. Drillrapclips die via social media worden gedeeld, werken daarbij soms als katalysator omdat er beledigingen of bedreigingen in voor komen.

Eigenrichting

De kolossale kapmessen die verdachten in hun bezit hebben gehad, hebben hen in staat gesteld dit feit te plegen. Die wapens hebben voor deze fatale afloop gezorgd. Verdachten hebben die middag in september een hele buurt, een gewone wijk in Amsterdam, opgeschrikt, zei de officier van justitie vandaag op zitting. De officier van justitie rekent het de verdachten zwaar aan dat zij een lopend conflict op deze manier hebben beslecht. “Dit is geen zelfverdediging maar eigenrichting. Verbijsterend en excessief geweld. Dat staat onze samenleving niet toe, “ aldus de officier van justitie.

Alles overwegende heeft de officier van justitie tegen de verdachten respectievelijk celstraffen van 12 jaar en 8 jaar en TBS met dwangverpleging geëist op verdenking van doodslag in vereniging. Bij het bepalen van de eis heeft ze rekening gehouden met het feit dat de 19-jarige verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is.

De rechtbank doet op 8 maart uitspraak.