Nederlandse hightech lift mee op Noorse ruimtesatelliet

Satellietinstrument SmallCAT wordt begin volgend jaar voor het eerst in de ruimte getest. Het Nederlands technisch hoogstandje reist mee aan boord van de Noorse satelliet NORSAT-TD. Het instrument maakt lasercommunicatie mogelijk, een nieuwe technologie die afluisteren onmogelijk maakt. Ook Defensie heeft belang en draagt financieel bij vanuit het kennis en innovatie budget van het Directoraat Generaal Beleid.

De technologie van SmallCAT maakt gebruik van laser in plaats van radiosignalen om informatie vanuit de ruimte naar aarde te verzenden. Er is veel belangstelling voor de nieuwe technologie omdat satellieten hierdoor grotere hoeveelheden informatie sneller en veiliger kunnen verzenden. “Lasers zijn, anders dan radiosignalen en eigenlijk niet af te luisteren”, vertelt luitenant-kolonel Bernard Buijs, hoofd sectie Space bij het Air&Space Warfare Center.

Militaire operaties

Ter voorbereiding op de lancering werken Nederlandse bedrijven en instellingen aan een grondstation voor lasercommunicatie. Dit station moet informatie kunnen verzenden en ontvangen. Buijs: “Niet alleen civiele bedrijven hebben baat bij het veilig versturen van informatie, ook de krijgsmacht hoopt het in de toekomst voor militaire operaties te gebruiken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om communicatie tussen een hoofdkwartier en schip of tussen vliegtuignetwerken.”

Defensie richt zich al langer op de ruimte. De ontwikkelingen in dit domein hebben grote gevolgen voor de veiligheid, economie en welvaart. Met een sterker omgevingsbewustzijn in de ruimte en een sterke informatiepositie wil de krijgsmacht dreigingen het hoofd bieden.

TNO ontwikkelde SmallCAT

SmallCAT is door TNO ontwikkeld binnen het Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) –programma van de European Space Agency met ondersteuning van het Netherlands Space Office. Dat stelt de ruimte-industrie in staat innovatieve concepten te verkennen en geavanceerde producten en diensten voor satelietcommunicatie te produceren.