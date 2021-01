Celstraf voor verkrachting en mishandeling drie vrouwen

De rechtbank Noord-Holland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 7 maanden, omdat hij zich in 2014 en 2016 schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting en mishandeling van drie vrouwen, twee keer in Amsterdam en een keer in Hoofddorp. In één geval deed hij het samen met een ander. De man was geschorst uit de voorlopige hechtenis; maar vanwege recidivegevaar heft de rechtbank die schorsing op. Per vandaag kan hij weer opgepakt worden.

Verkrachting en mishandeling

De rechtbank vindt bewezen dat de verdachte drie vrouwen heeft verkracht en mishandeld, in april 2014, januari en oktober 2016. Zij baseert dat met name op de verklaringen van de drie vrouwen. De rechtbank vindt die verklaringen betrouwbaar en consistent. Zo worden ze de ene keer ondersteund door WhatsApp-gesprekken tussen de verdachte en de vrouw kort na die nacht, de verklaring van een buurvrouw over het letsel van het slachtoffer een dag later, een andere keer door de verklaring van de medeverdachte, het geconstateerde letsel en het toxicologisch onderzoek of de verklaring van een vriend over het letsel na de seksafspraak. De rechtbank vindt niet bewezen dat er sprake is geweest van verkrachting terwijl de verdachte wist dat de vrouw bewusteloos was. Van dat onderdeel wordt hij daarom vrijgesproken.

In alle gevallen is duidelijk geworden dat de slachtoffers in eerste instantie (al dan niet tegen betaling) ingestemd hebben met seks met de verdachte, waarbij de handelingen gepaard zouden gaan met enige mate van geweld (SM of BDSM: Bondage, Discipline, Dominance and Submission). Vervolgens is de man tijdens die afspraken veel verder gegaan dan zij wilden en overschreed hij in verregaande mate hun grenzen. Wanneer zij met woorden of emoties aangaven de seks niet meer te willen en weg wilden – of, zoals in één geval, daadwerkelijk probeerde te vluchten –, werden zij met geweld gedwongen te blijven en seksuele handelingen te ondergaan.

Zo kneep de verdachte onder meer de keel van de slachtoffers dicht, zodat zij hun bewustzijn verloren, drukte sigarettenpeuken op hun lichaam, bond hen vast en sloeg hen met de vlakke hand, een riem of een bamboestokje. De slachtoffers zagen zich door dit geweld gedwongen de seksuele handelingen die hij wilde, te ondergaan en hebben blijkens hun verklaringen doodsangsten uitgestaan.

Oordeel rechtbank

Uit de over de verdachte opgemaakte rapportage blijkt dat hij volledig toerekeningsvatbaar is. De rechtbank vindt gelet op de ernst van deze misdrijven en de omstandigheden waaronder ze gepleegd zijn, een gevangenisstraf van 72 maanden (6 jaar) passend. De verdachte heeft namelijk met zijn handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers. De man heeft zich louter en alleen bekommerd om bevrediging van de eigen lustgevoelens. Het is algemeen bekend, en zo blijkt ook uit de ter zitting voorgelezen slachtofferverklaringen, dat slachtoffers van dergelijke feiten nog lange tijd nadelige, psychische gevolgen ondervinden.

De rechtbank weegt in zijn nadeel ook mee dat de man bij de in 2016 gepleegde verkrachtingen al verdachte was in twee soortgelijke zedenzaak. Hij is hiervoor in 2018 onherroepelijk veroordeeld. De kans op herhaling is dus groot. De rechtbank vermindert de straf uiteindelijk met vijf maanden tot 67 maanden, omdat de berechting van de verdachte eerder had moeten plaatsvinden (overschrijding van de redelijke termijn). De officier van justitie had 54 maanden gevangenisstraf geëist.

De verdachte moet aan de drie slachtoffers naast een vergoeding voor materiële schade ook 7.500 euro aan immateriële schadevergoeding betalen.