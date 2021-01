Celstraffen voor bekend willen maken identiteiten undercoveragenten

Op 22 juni 2017 plaatste de 50-jarige man een bericht en een foto van de undercoveragenten op Twitter. Hoewel op de foto alleen de achterkant van de twee undercoveragenten te zien was, oordeelt de rechtbank dat dit niet afdoet aan de strafbaarheid. Ook de achterkant van een persoon kan herkend worden. Als de identiteit van de agenten bekend wordt, kunnen zij hun undercoverwerk niet meer uitvoeren. Bovendien kan dit tot potentieel (levens)gevaarlijke situaties leiden. Hieraan zijn de verdachten voorbijgegaan en uit boosheid – mogelijk omdat zij zich door de undercoveragenten verraden voelden – hebben zij de foto op Twitter geplaatst. De rechtbank acht het handelen van de verdachten buitengewoon kwalijk. Daarnaast is er bij de verdachten een hoeveelheid amfetamine aangetroffen.

Medeplegen

Omdat de redelijke termijn voor de berechting van de zaak is overschreden krijgt de man een kleine strafvermindering en wordt hij veroordeeld tot een celstraf van acht maanden.

Ook de 52-jarige vrouw wordt veroordeeld omdat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking, waardoor haar aandeel als medeplegen aangemerkt moet worden. Zo heeft zij bij een huiszoeking gezegd: ‘Hier ga je niets vinden. Er komt nog veel meer aan. Bovendien ligt alles in de kluis bij de advocaat, papieren en foto’s. En er komt nog meer aan, we gooien ook de contactgegevens van collega’s erop.’ Vanwege het medeplegen is zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden.