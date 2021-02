Winterweer zorgt donderdag voor beperkte dienstregeling NS

'Het is helaas niet altijd zeker welke treinen wel of niet kunnen rijden, het kan zijn dat dit pas kort voor vertrektijd bekend wordt. Reis alleen als het noodzakelijk is. Je reisadvies voor morgen kan in de loop van de avond opgevraagd worden. Check de reisplanner nogmaals kort voor vertrek', aldus de NS.