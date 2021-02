Man dood gevonden in voortuin woning Den Haag

In de Haagse Moerwijk is zaterdagochtend een dode man aangetroffen in de voortuin van een woning aan de Beverweerdstraat. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding

De ambulancedienst kreeg zaterdagochtend rond 08.20 uur een melding dat er iemand levenloos in de voortuin lag. Bij aankomst bleek dat het slachtoffer, een man, al te zijn overleden.

Politieonderzoek

De politie heeft vervolgens een afzetting rond de woning gemaakt en is een onderzoek gestart. Over de doodsoorzaak van de man is op dit moment nog niet bekend. Het onderzoek van de politie, dat ondermeer bestaat uit het vastleggen van eventuele sporen, zal meer duidelijkheid moeten geven over de toedracht en de doodsoorzaak.