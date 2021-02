Wetterskip Fryslân zet de gemalen geleidelijk weer aan

Nu de vorstperiode voorbij is treft Wetterskip Fryslân voorbereidingen om de gemalen weer geleidelijk aan te zetten. Dat is nodig om het smeltwater en de verwachte neerslag af te kunnen voeren. Hiermee komt er een einde aan de inzet van het ‘draaiboek ijs’ voor waterbeheer bij aanhoudende vorst.

Vanaf maandag 15 februari gaan de onderhoudsploegen op pad om de gemalen ijsvrij te maken. De gemalen in de gebieden waar afvoer van water het meest noodzakelijk is, krijgen daarbij voorrang. Met het aanzetten van de gemalen gaat het water weer stromen in kanalen, vaarten en meren (Friese boezem).

Voorkomen schade aan oevers en taluds

Met de ingezette dooi en de verwachte neerslag is het nodig om de gemalen weer op te starten. Dat gebeurt gefaseerd om schade aan oevers en taluds te voorkomen. Naar verwachting is het peilbeheer aan het einde van de week weer regulier.