Politie stopt met uitschrijven bekeuringen voor kleine overtredingen

Politieagenten schrijven vanaf maandag 22 februari geen bekeuringen meer uit voor lichte overtredingen. Ze doen dat uit protest tegen de weigering van het kabinet om met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug te komen. Daardoor blokkeert de politiek het afsluiten van een nieuwe politie-cao. De actie (‘Voor bekeuren moet meer gebeuren’) is georganiseerd door de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe en kan worden beschouwd als de opmaat tot verdere acties.

De bonden roepen hun leden op de komende tijd zoveel mogelijk actiebonnen uit te delen. Dat wil zeggen: alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen. Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest.

Publieksvriendelijk

Het overgaan op coulante handhaving (‘bonnenactie’) is inmiddels de traditionele aftrap van cao-acties bij de politie. Dat is ook logisch, want het is een aantrekkelijke combinatie van een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje. Als het kabinet de bonden dwingt haar langere tijd vol te houden, kan dat de staatskas behoorlijk wat inkomsten schelen.

Teleurstellend loonbod

Uit een digitale ledenpeiling bleek begin februari dat een ruime meerderheid van de leden van de bonden geen genoegen neemt met het aanbod van de werkgever: een loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in een periode van anderhalf jaar (tot 1 juli 2022). De bonden houden vast aan een loonsverhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 350 en € 300 in een periode van zestien maanden (tot 1 mei 2022).

Gematigde looneis

Dat laatste is niet de uitbundige inkomensverbetering waar veel politiemensen bij elke cao-ronde op hopen. Iedereen begrijpt echter dat de bonden hun aanspraken op extra belastinggeld (moeten) matigen in een tijd waarin de overheid gedwongen is enorme bedragen te lenen om de sociale en economische gevolgen van een internationale gezondheidscrisis te verzachten.

Koopkrachtbehoud

Daar staat tegenover dat een loonsverhoging van 2,5 procent er in ieder geval voor zorgt dat de politiesalarissen tot het voorjaar van 2022 hun koopkracht behouden – en in het gunstige geval misschien een klein plusje oplevert.

Verder toegenomen werkdruk

De werkdruk bij de politie was voorafgaand aan de COVID 19-pandemie al zorgwekkend genoeg. En sinds het uitbreken van de coranacrisis is de belasting van de politiemedewerkers alleen maar toegenomen. Naarmate de beperkingen ingrijpender werden en stringente handhaving noodzakelijker, kwam de politie steeds meer als uitvoerende instantie in beeld – en in de frontlinie.’