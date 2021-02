Tropeninstituut krijgt grootste particuliere blauw-groene dak

'Iedereen met een dak groter dan 200 vierkante meter, kan subsidie aanvragen voor zo'n blauw-groen dak', aldus de gemeente Amsterdam. Het KIT helpt met hun grote blauw-groene dak om wateroverlast na grote hoosbuien te voorkomen. En om regenwater te gebruiken voor extra groen in de stad, waardoor er meer leefruimte komt voor dieren.

10.000 m2 blauw-groen dak

De subsidie voor particuliere blauw-groene daken is onderdeel van het project RESILIO. Met dit project wordt in de stad ongeveer 10.000 vierkante meter blauw-groen dak aangelegd. De daken zijn allemaal aangesloten op het slimme systeem dat het waterbeheer op de daken regelt op basis van weersvoorspellingen. Ongeveer 80 procent van de blauw-groene daken komt op sociale huurwoningen in wijken waar regelmatig wateroverlast is na zware regenbuien. Zo'n 20 procent komt op grote particuliere daken, met subsidie van de gemeente.

Voorbereiden op extremer weer

De slimme blauw-groene daken zijn een mooi voorbeeld van maatregelen die we kunnen nemen om onze stad beter voor te bereiden op extremer weer. We willen zoveel mogelijk oppervlak van de stad gebruiken om ons te wapenen tegen extreme hoosbuien, hittegolven en periodes van droogte.

Subsidie blauw-groene daken

Er is € 500.000,- aan subsidie beschikbaar voor particulieren met een dak groter dan 200 vierkante meter. Met de eerste 3 aanvragen wordt er ongeveer 2.500 vierkante meter blauw-groen dak aangelegd. Daarmee is iets meer dan de helft van het subsidiebedrag vergeven. Naast het KIT is er een goedgekeurde aanvraag voor een gezamenlijk zelfbouwproject in Oost (Kop Weespertrekvaart), en een nieuwbouwcomplex, inclusief sociale huurwoningen bij Sloterdijk