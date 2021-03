Explosie bij teststraat in Bovenkarspel

Bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel is woensdagochtend rond 6.55 uur een explosief afgegaan. Dit maakte de politie bekend.

Geen gewonden

Er zijn geen personen gewond geraakt bij de explosie, maar enkele ruiten van de teststraat zijn vernield. Hierdoor blijft de teststraat voorlopig gesloten.

Actie tegen teststraat

De politie laat weten dat het aannemelijk is dat de actie tegen de teststraat was gericht. Het explosief is vermoedelijk een zelf geïmproviseerd object geweest en gemaakt in een metalen cilinder.

Update 15.40 uur

De politie stelde een forensisch onderzoek in, hierbij geassisteerd door de Explosieven Opruimingsdienst. Inmiddels is bekend geworden dat het om een zelf gefabriceerd voorwerp gaat. Doordat het voorwerp vlak voor de gevel ontplofte, raakten de ruiten vermoedelijk door de drukgolf vernield. Het pand liep verder lichte schade op. Tijdens het incident was een beveiliger in het pand aanwezig.