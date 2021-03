Eerste uitspraak in groot Pandora onderzoek: vijf jaar gevangenisstraf

Een 21-jarige man uit Venlo is door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank verklaart bewezen dat de man afpersing en gekwalificeerde diefstal pleegde, vals geld uitgaf en grote hoeveelheden verdovende middelen in zijn bezit had. Het is de eerste uitspraak in een grote zaak die is opgepakt door Pandora, het samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie, Gemeente Venlo, Belastingdienst en Politie.

Een jaar geleden, op 12 februari 2020 werd de man aangehouden in zijn woning in Blerick. Hij was op dat moment hoofdverdachte in een onderzoek naar afpersing en vals geld. Bij huiszoeking in de woning van de verdachte trof de politie 7,5 kg amfetamine, XTC tabletten en een geldbedrag aan. Op vrijdag 19 februari 2021 deed de rechtbank uitspraak in deze zaak.

Aankoop telefoons met vals geld

In de zomer van 2019 startte de politie een onderzoek na een afpersingszaak waarbij een jongen werd gedwongen om geld van zijn rekening te halen. Het onderzoek leidde naar de aangehouden hoofdverdachte. Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachte vals geld gebruikte om via internet telefoons te kopen. In totaal hebben twaalf benadeelden bij de politie aangifte gedaan van het ontvangen van vals geld voor hun telefoon die ze via internet hadden verkocht. De gedupeerden wonen in Brabant en Limburg.

We wisten dat het groot zou worden

Bram, onderzoeksleider bij het team Pandora kijkt terug op een bijzonder onderzoek. “Het was een schot in de roos. We wisten dat het groot zou worden als we deze verdachte zouden kunnen aanhouden.” De samenwerking met de gemeente was van grote waarde in deze zaak. De gemeente heeft haar regierol heel goed gepakt. De samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties was heel sterk. Op deze manier werd bijvoorbeeld input geleverd aan de reclassering ten behoeve van het adviesrapport. Ilse Kessen, coördinator bestuurlijke aanpak van de gemeente Venlo: ‘met deze zaak wordt mooi aangetoond dat een goede samenwerking tussen de verschillende instanties van het team Pandora tot resultaat leidt!’

Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp. Naast onderzoek door de politie is het belangrijk dat wijkbewoners verdachte situaties melden. Het doen van melding of aangifte loont!