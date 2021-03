Verdachte (16) steekincident Rotterdam aangehouden

In het onderzoek naar een steekincident dat recentelijk in Rotterdam plaatsvond, heeft de politie op 3 maart een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden.

Dinsdagavond 23 februari rond 20:25 uur werd een eveneens 16-jarige jongen neergestoken op het Kruisplein in Rotterdam. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en hij ligt nog in het ziekenhuis. De recherche in Rotterdam Stad startte direct een onderzoek dat op 3 maart resulteerde in de aanhouding. De jongen zit vast en wordt verhoord en de politie zet het onderzoek voort.