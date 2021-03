Doodgeschoten man in Zuidoost is Martin van de Pol alias Polletje

Op de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Zuidoost is donderdagmiddag rond 14.00 uur een man neergeschoten. Het zou volgens ingewijden van het Parool gaan om de veroordeelde crimineel Martin van de Pol.

Van de Pol stond beter bekend als ‘Polletje’ en werd veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem. De rechtbank had hem in eerste aanleg levenslang veroordeeld.

Na het uitzitten van zijn straf werd hij opnieuw opgepakt voor het bezit van vuurwapens en meerdere geweldszaken.

Naast zijn criminele activiteiten was hij ook een invloedrijk figuur binnen de harde kern van Ajaxsupporters. Met vooral de jonge hooligans aan zijn zijde maakte hij de dienst uit in supportershome van de club. Volgens het Parool kwam aan de invloedrijke positie van Polletje een einde toen een lid van F-side het tegen de grond sloeg.