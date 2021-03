Zendmast bij Alblasserdam in brand gestoken

Maandagochtend vroeg is de zendmast aan de Hooftmanlaan in Alblasserdam in brand gestoken. Dit meldt de politie maandag.

04.25 uur

Rond 04.25 uur meldde een oplettende burger dat de zendmast in de brand stond. De gealarmeerde brandweer wist de brandhaard snel te blussen. Agenten stelden in de directe omgeving direct een onderzoek in en de Forensische Opsporing verrichtte een sporenonderzoek.

Camerabeelden

Met behulp van camerabeelden en een buurtonderzoek blijkt dat de verdachte gekleed was in een witte overal. Hij kwam lopend vanuit de richting van de Akkerwinde en liep rechtstreeks naar de zendmast. 'Nadat de zendmast in brand was gestoken liep de verdachte weer via dezelfde route terug', aldus de politie.

Getuigenoproep

Ondanks het feit dat de rechercheurs al in het bezit zijn van camerabeelden, zijn zij nog steeds opzoek naar overige getuigen of beeldmateriaal. Heeft u informatie of beelden belt u dan met 0900-8844.