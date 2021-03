Grote actie tegen drugs in Den Haag

Rechercheurs van de dienst regionale recherche van de politie eenheid Den Haag hielden dinsdagochtend 9 maart een actie tegen een crimineel netwerk dat handelde in drugs. Op dit moment zijn er zes mannen, in de leeftijd tussen 34 en 46 jaar aangehouden. Naast de aanhoudingen werden er invallen gedaan op twaalf locaties, negen woningen en drie bedrijfspanden.

De recherche kreeg deze criminele organisatie, meerdere mannen uit een gezin, in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Naast de aanhoudingen werden er gelijktijdig invallen gedaan op diverse locaties in Den Haag. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten.