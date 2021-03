ANWB positief over ‘groen certificaat’ van EU

De ANWB reageert positief op het voornemen van de EU om op korte termijn een ‘groen certificaat’ in te voeren. Dit kan volgens de ANWB eraan bijdragen dat reizigers weer met vertrouwen op vakantie gaan naar het buitenland. Wel pleit de ANWB ervoor om het gele vaccinatieboekje van de WHO als alternatief achter de hand te houden voor als de EU niet tijdig klaar is met het nieuwe groene certificaat.

Op het nieuw in te voeren ‘groen certificaat’ kunnen zowel vaccinaties, negatieve testen als de indicatie 'genezen van COVID-19' worden bijgeschreven. Tegelijkertijd moet er nog veel geregeld worden om de invoering van het certificaat op zo’n korte termijn te realiseren. Het is daarmee niet zeker of reizigers het certificaat al vóór het komende zomerseizoen kunnen gebruiken. De ANWB houdt vakantiegangers via de ANWB Reiswijzer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ten slotte is het belangrijk dat reizigers zich bewust zijn van de kosten van een PCR-test. Een gezin van 4 personen is op de heen- en terugreis nu al snel meer dan 1000 euro kwijt aan testkosten. Dat is een forse aanslag op het vakantiebudget en zal veel mensen ervan weerhouden een vakantie naar het buitenland te boeken.