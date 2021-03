Koninklijke Horeca Nederland niet-ontvankelijk in zaak uitbetalen subsidies

De rechtbank Den Haag heeft vandaag Koninklijke Horeca Nederland niet-ontvankelijk verklaard in de zaak over het uitbetalen van subsidies aan horecaondernemers. De vorderingen horen thuis bij de bestuursrechter en daarom beoordeelt de voorzieningenrechter deze zaak niet inhoudelijk.

​Individuele belangen

Koninklijke Horeca Nederland komt volgens de rechtbank niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers. Voor de bescherming van die individuele belangen kunnen de ondernemers terecht bij de bestuursrechter en dus niet bij de civiele rechter.

Teleurstelling

De voorzieningenrechter is zich ervan bewust dat dit oordeel een teleurstelling is voor horecaondernemers. Zij kampen in deze tijd al met grote tegenslagen. Hoe wrang dat ook is, de vaste taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter kan ook in deze zaak niet worden doorkruist.