Belgische F-16’s ingezet voor naderende Russen

De Belgische straaljagers vlogen vanaf de basis in Florennes in een rechte lijn over Schiphol en Texel naar een positie boven de Noordzee. Zij hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De Bears bleven in het gebied waarvoor het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk is. De Britse Royal Air Force is de toestellen blijven volgen.

Nederland en België beschermen om beurten het luchtruim boven de Benelux. Er staan constant 2 F-16’s paraat, die snel in actie kunnen komen, de zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA). In Nederland gebeurt dat vanuit Volkel en Leeuwarden, terwijl België bases heeft in Kleine Brogel en Florennes.

In Nederland bewaakt de gevechtsleiding van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen 24 uur per dag en 7 dagen per week het Nederlandse luchtruim met militaire radars en stuurt de QRA aan.