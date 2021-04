Partij harddrugs aangetroffen in trailer

In een trailer op het bedrijventerrein werd een partij heroïne en cocaïne aangetroffen. De trailer was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. De verdovende middelen zijn inbeslaggenomen en over gedragen aan het Team Bijzondere Bijstand. Zij hebben de verdovende middelen ondertussen vernietigd. De recherche stelt een nader onderzoek in.