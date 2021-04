Politie spreekt over 'hoopvolle tips' in Coldcase onderzoek baby Sem Vijverberg

Dood gevonden in bevroren vijver

Sem Vijverberg is een jongetje dat in januari 2006 dood gevonden is in het bevroren water van een vijver in Doetinchem. Onlangs is opnieuw aandacht gevraagd voor deze coldcase om erachter te komen wie zijn ouders zijn, wie verantwoordelijk is voor zijn dood en voor het achterlaten van het lichaampje in de vijver.

Anonieme melder gezocht

In Opsporing Verzocht van dinsdag 6 april wordt een extra oproep gedaan naar een anonieme melder. Deze tipgever zocht op 22 maart contact met Meld Misdaad Anoniem. Men wil graag meer weten over de gedeelde informatie over namen van een mogelijke moeder en vader, over de doodsoorzaak en over het achterlaten van het jongetje in de vijver.

Verzoek tot opnemen contact met TCI

Deze melder wordt gevraagd contact op te nemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) voor een vertrouwelijk gesprek. Hierbij wordt de identiteit van de tipgever afgeschermd. Voor deze zaak is een speciaal nummer opengesteld: Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06-84342029. 'TCI kan garanderen dat je anoniem blijft voor de dader en je identiteit wordt ook niet bekend bij de rechercheurs van het onderzoek en de Officier van Justitie, TCI geeft alleen je informatie door aan het onderzoeksteam. Er wordt dus alles aan gedaan om de dader te pakken en jou gegevens afgeschermd te houden', aldus de politie.

Verder onderzoek

Naast de informatie die de anonieme melder heeft gedeeld, is er nog meer waardevolle informatie binnengekomen na de verschillende acties de afgelopen weken. Het onderzoeksteam is met die informatie erg geholpen. De afgelopen weken is er een groots mediaoffensief geweest. In Doetinchem is geflyerd en zijn tientallen abri’s gevuld met posters over deze zaak.

Voetbalclub de Graafschap

Voetbalclub de Graafschap heeft op 2 april gespeeld in het Sem Vijverberg Stadion, een wedstrijd die in het teken stond van Sem Vijverberg. Ook Xander de Buisonjé brengt een ode aan het omgebrachte jongetje. Samen met producer Edwin van Hoevelaak en diverse bekende muzikanten maakte hij geheel belangeloos het nummer 'Er is nog hoop'. Hiervan gaan de opbrengsten naar twee goede doelen.