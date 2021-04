Sidney Smeets dient ontslag in als D66-Kamerlid

Verklaring

'De afgelopen dagen zijn er berichten naar buiten gekomen. Meerdere mensen verklaren contact met mij als ongewenst te hebben ervaren. Zoals ik ook gisteren al zei, ben ik daar erg van geschrokken, omdat het nooit mijn intentie is geweest', schrijft Smeets vandaag in een verklaring op de website van D66.

Overleg met Sigrid Kaag

'Na de rollercoaster van gisteren staat vandaag voor mij voorop dat ik wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht. Daarom heb ik, na overleg met Sigrid Kaag, de Kamervoorzitter laten weten dat ik per direct mijn zetel ter beschikking stel en terugtreed als Kamerlid. Deze stap doet mij pijn. Ik vond het ongelooflijk eervol om Kamerlid te mogen zijn. Het was helaas maar van korte duur. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben veel impact. De komende periode heb ik nodig om tot rust te komen. Ik vraag iedereen om dat te respecteren', aldus Smeets.

Respect en steun besluit Smeets

'Vandaag heeft Sidney Smeets besloten dat hij terugtreedt als Kamerlid en zijn zetel beschikbaar stelt aan de fractie. Ik respecteer en steun dat besluit ten volle', schrijft Sigrid Kaag in de verklaring.

'Bijdrage leveren veiligere omgeving lhbti'ers'

'De afgelopen dagen hebben verschillende jonge mensen uit de lhbti-gemeenschap hun verhaal gedaan. Dat laat voor mij zien dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland de komende tijd werken aan een veiliger omgeving voor lhbti’ers, die in sommige situaties kwetsbaar zijn. Ook mijn partij wil en zal daaraan een bijdrage leveren', aldus Kaag.