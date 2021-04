Ruim 150.000 euro en twee vuurwapens aangetroffen in onderzoek

De politie heeft woensdag 14 april duizenden euro’s aan contant geld aangetroffen in een onderzoek naar spookbewoning op de Wilgenwede in Barendrecht. Ook werden er twee vuurwapens en een taser in beslaggenomen. Er zijn drie verdachten aangehouden. De woning in Barendrecht is direct door de burgemeester gesloten voor een periode van zes maanden.

Woensdagochtend troffen agenten bij een controle van een voertuig verdovende middelen aan. Hierop werden de inzittenden van het voertuig, een 38- en 34-jarige man, aangehouden (woonplaats onbekend). Bij een instap in de woning van de verdachten trof de politie nog meer verdovende middelen aan. Om wat voor soort middelen dit nu precies gaat, wordt nu onderzocht. Ook werden er twee vuurwapens en een taser in beslaggenomen. Een 36-jarige vrouw uit Amsterdam is aangehouden in de woning. In de auto werd na nader onderzoek in een verborgen ruimte ook nog eens 5 kg cocaïne aangetroffen en in beslaggenomen.

Spookbewoning

Het onderzoek kwam op gang, nadat agenten daar eerder op het adres zijn geweest voor een andere melding. Op dat moment waren er veel mensen aanwezig in de woning, waardoor de politie een onderzoek naar spookbewoning startte. Spookbewoning houdt in dat mensen wonen waar ze niet staan ingeschreven of staan ingeschreven waar ze niet wonen. Achter de deuren van deze zogenoemde spookwoningen gaat een hele criminele wereld schuil. Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan.