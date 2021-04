Dinsdag 6.871 nieuwe besmettingen gemeld bij RIVM

Daggemiddelde gestegen naar 7.678

Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.417.772', aldus het RIVM. Over de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 53.747 besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 7.678. Over de afgelopen 14 dagen zijn er 104.765 besmettingen gemeld. Dit zijn gemiddeld per dag: 7.483. Over de afgelopen 31 dagen zijn er 223.192 besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 7.200. en over de afgelopen 90 dagen zijn er 490.662 besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 5.452.

Aantal vaccinaties

Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er bij het RIVM 2.654.228 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 4.578.683 bedraagt.