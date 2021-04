Stijging populariteit kamperen door corona

Veel Nederlanders kijken ernaar uit om op vakantie te gaan. Het is echter nog niet duidelijk of een vakantie naar het buitenland tot de mogelijkheden behoort. Veel mensen kiezen daarom voor kamperen in eigen land, of wachten het boeken van hun kampeervakantie naar het buitenland tot vlak voor de zomer. Vooral kleine campings in een natuurlijke omgeving zijn populair, zo blijkt uit onderzoek van ANWB Kamperen. Steeds meer kampeerders kiezen voor een huisje of stacaravan (28%). Na Nederland volgen Frankrijk, Italië en Spanje als meest favoriete kampeerbestemming.

De populariteit van kamperen neemt sinds 2020 toe. Van de ondervraagden geeft 11% aan door corona eerder een kampeervakantie te overwegen. Dat is opmerkelijk want de kampeermarkt was de afgelopen paar jaar nagenoeg stabiel. Het zijn voornamelijk gezinnen met jonge kinderen die door corona meer interesse (17%) in kamperen hebben.

Kampeerplannen

Circa 40% van de kampeerders heeft al plannen voor het komende kampeerseizoen. Zo’n 25% heeft ook al daadwerkelijk geboekt. De mogelijkheid om kosteloos te annuleren geeft daarbij de doorslag. Nederland is voor het kampeerseizoen 2021 nog altijd de meest geliefde bestemming. Zo’n 37% van de kampeerders kiest voor eigen land. Frankrijk staat met 33% op de eerste plaats als buitenlandbestemming. Daarna volgen Italië en Spanje met respectievelijk 25% en 21%. Maar liefst drie kwart van de kampeerders is van plan om minstens twee weken op vakantie te gaan.

Stacaravan en huisje populair

Kleine natuurcampings blijven ook in 2021 populair. De belangstelling voor een verblijf in een huisje of stacaravan neemt toe. Zo’n 28% van de kampeerders geeft hieraan de voorkeur. Vorig jaar lag dat aantal nog op 20%. Kampeerders kiezen voor deze vorm omdat ze meer luxe willen. Daarnaast speelt de beschikking over eigen sanitair een belangrijk rol.

Coronalabel

In 2020 heeft de ANWB het coronalabel voor campings geïntroduceerd. Ook komend seizoen blijft het label zichtbaar op anwb.nl. Kampeerders zien hiermee in één opslag of de camping van hun keuze coronamaatregelen heeft getroffen en gunstige boekingsvoorwaarden hanteert.