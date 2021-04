Politie zoekt getuigen poging doodslag op motoragent

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een personenauto en een motorrijder van de politie op de provinciale weg N203 in Krommenie. De motorrijder achtervolgde maandagavond omstreeks 23.30 uur de personenauto, die reed uit de richting van Uitgeest. Er was een aandachtvestiging op deze auto vanwege het vermoeden dat de bestuurder geen rijbewijs bezit.

De bestuurder van de auto negeerde het gegeven stopteken en verhoogde de snelheid aanzienlijk. Gekomen op de kruising met het Vlietsend leek de personenauto linksaf te slaan. De motorrijder naderde de auto om hem niet uit het zicht te verliezen. Vervolgens remde de personenauto, een zwarte Renault Megane, uit alle macht. De motorrijder kon dit niet beremmen en reed achterop de personenauto. De motorrijder kwam ten val en was niet meer in staat de achtervolging voort te zetten. De motor is ernstig beschadigd door deze aanrijding, de motorrijder is gewond.

De bestuurder van de auto vluchtte vervolgens en reed linksaf het Vlietsend op. Hierna is de auto vermoedelijk linksaf de Henri Dunantstraat ingereden. De auto is later aangetroffen op de Zamenhofstraat in Krommenie en inbeslaggenomen. De bestuurder was spoorloos.

De politieman heeft aangifte gedaan van poging doodslag en verlaten plaats ongeval.

Er is een persoon die zich dinsdagavond heeft gemeld dat hij de bestuurder was tijdens de achtervolging. Hij is aangehouden en wordt verhoord. De politie is evenwel op zoek naar getuigen die de auto en bestuurder hebben zien rijden of uit hebben zien stappen op de Zamenhofstraat.