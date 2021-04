Buurtbewoners gaan elkaar met hakbijl en moker te lijf

Vrijdagavond heeft de politie twee mannen aangehouden in het Brabantse Lepelstraat die elkaar te lijf gingen met een hakbijl en een hamer. Dit meldt de politie zaterdag.

Langer conflict

'Het gaat om een 47-jarige en een 25-jarige man. Zij zijn aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Beide mannen zouden al langer een conflict hebben met elkaar', aldus de politie.

Hakbijl en moker

De politie kreeg omstreeks 20.00 uur een melding dat op het Antoniusplein een agressieve man aan het zwaaien was met een hakbijl. Hij werd door agenten aangetroffen en aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man. Hij vertelde op zijn beurt dat hij door een buurtbewoner met een hamer op zijn gezicht geslagen was. Hij wees naar een man die op de hoek van de straat stond. Vervolgens is ook deze 25-jarige man aangehouden.