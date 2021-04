5 opvallende gevolgen van de coronacrisis

De coronacrisis is de grootste crisis waar we mee te maken hebben gekregen sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste Nederlanders hebben de oorlog niet meegemaakt en hebben dus voor het eerst te maken met een crisis van deze omvang. Een crisis die zowel economische als maatschappelijke gevolgen heeft voor Nederland. We zetten een aantal opvallende gevolgen van de coronacrisis op een rijtje.

Gebruikte machines

De handel in gebruikte machines is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat heeft veel te maken met het feit dat er gedurende de coronacrisis veel bedrijven zijn gaan kijken of ze geen overtollige of ongebruikte machines hebben staat. Ook de kopers denken wat meer aan de kosten en kopen liever een jong gebruikte machine als dat ze direct voor een nieuwe gaan. Maar de markt voor gebruikte machines heeft zelf in samenhang met de digitalisering ook een aanpassingscrisis achter de rug, waarbij sommige spelers de handdoek in de ring moeten gooien. Het industriële veilinghuis Surplex is daarentegen weer sterk gegroeid. Het bedrijf is één van de ‘winnaars’ van de coronacrisis te noemen. Surplex helpt naar eigen zeggen ondernemingen “om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen”.

Meer occasions verkocht

Opvallend genoeg zijn er het afgelopen jaar ook meer tweedehands auto’s verkocht, in die mate zelfs dat autohandelaren aangeven dat ze niet meer aan te slepen zijn. Zij menen dat dit niet enkel veroorzaakt wordt doordat mensen zuiniger omgegaan zijn met hun geld en daarom niet voor een nieuwe auto kiezen. Een veelgehoorde reden voor het kopen van een tweedehands auto in het afgelopen jaar, is dat mensen zich simpelweg niet prettig voelen bij het gebruikmaken van de bus of de trein. Daarom willen meer mensen eigen vervoer tot hun beschikking hebben. Zodoende is de verkoop van tweedehands het afgelopen jaar duidelijk omhooggeschoten. Dat levert nog een interessante kwestie op voor ná corona. Verkopen mensen dan hun tweedehands auto weer en masse, of wordt het weer drukker op de weg en rustiger in het openbaar vervoer?

Minder criminaliteit

Criminaliteit in Nederland is tijdens de coronacrisis afgenomen. De politie registreerde in februari 2021 ruim 15.000 misdrijven minder dan in dezelfde tijd een jaar geleden. Dat is een afname van 23 procent. Het aantal woninginbraken is met 60 procent gedaald. Dat is te verklaren door het feit dat mensen door de coronamaatregelen veel meer thuis zijn dan voorheen. Ook de avondklok heeft hier invloed op gehad: iedere beweging op straat ’s nachts was verdacht. Ook het aantal meldingen van zakkenrollen is fors gedaald: 75 procent minder dan vorig jaar. Dat komt omdat er niet meer als vanouds gewinkeld kan worden en er dus weinig te halen valt voor zakkenrollers. Interessant is dat het aantal geregistreerde misdrijven pas sinds oktober onder de cijfers van het jaar daarvoor is gedoken. In de zomer van 2020, toen er versoepelingen golden, lagen de cijfers hoger dan in dezelfde tijd een jaar eerder. Je zou kunnen zeggen dat dieven op dat moment de schade wat ingehaald hebben.

Bevolkingsgroei stokt

Een interessant thema in het kader van corona, is bevolkingsgroei. Onder normale omstandigheden groeit het Nederlandse bevolkingsaantal gestaag. Wat we nu zien, is dat de bevolkingsgroei lager is dan vorig jaar vóór de start van de coronacrisis in Nederland. In mei 2020 was er zelfs sprake van een bevolkingskrimp van ruim 5600 inwoners. Dat is zeker ten dele te verklaren door de sterftecijfers als gevolg van COVID-19, die op dat moment erg hoog waren. In februari van dit jaar overleden er zo’n 500 mensen meer dan er werden geboren. Echter immigreerden er ook meer mensen naar Nederland dan er naar het buitenland emigreerden, waardoor er geen krimp van de bevolkingsaantallen was.

Meer vraag voor jeugdhulp

De jeugdhulp stond al onder druk omdat gemeentes kampen met te krappe budgetten om deze taak uit te voeren. De coronacrisis heeft daarbij niet geholpen. De behoefte aan hulp bij jongeren is gestegen als gevolg van de coronacrisis. Eenzaamheid is belangrijk probleem daarbij. Sociale contacten en ontspanning is het afgelopen jaar veel minder mogelijk geweest, en daar hebben veel jongeren aardig last van gehad. Ook ouderen hebben natuurlijk met meer eenzaamheid te maken gekregen, maar voor jongeren die nauwelijks vertier hebben gehad en in een sociaal isolement zijn geraakt is de klap minstens net zo hard geweest.

Het moge duidelijk zijn dat we een belangrijk moment in de geschiedenis aan het beleven zijn. De coronacrisis gaat de geschiedenisboeken als een wereldwijde gezondheidscrisis én economische crisis. Hopelijk keren we over een tijdje terug naar een normale situatie en kunnen we later aan onze kleinkinderen vertellen dat we meegemaakt hebben dat er een pandemie was mét een avondklok en twee live toespraken van de minister-president. En dat er daadwerkelijk toiletrollen gehamsterd werden.