Man heeft 32 flessen gas in schuurtje staan

Een oplettende getuige heeft de politie maandagavond op het spoor gezet van een levensgevaarlijke situatie in Breda. In een garagebox werden 32 gasflessen gevonden. Er is snel een einde gemaakt aan deze explosieve toestand.

Op maandag 26 april 2021 om 23.15 uur kreeg een centralist van het operationeel centrum een bezorgde buurtbewoner aan de lijn van het teamgebied Weerijs. Hij had gezien dat een man enkele grote gasflessen in een schuur bij een woning aan de Willem Boothstraat naar binnen bracht. Hij maakte zich zorgen om de woningen in de buurt. Gelukkig belde hij de politie.

Waterstof

Politieagenten stelden een onderzoek in. Ze spraken de bewoner van de woning waar de schuur bij hoorde. Die gaf toestemming om in zijn schuur te kijken. Daar troffen de agenten 32 grote rode gasflessen aan. Na overleg met experts bleek dat deze flessen, met de vermoedelijke inhoud waterstof, vaak gebruikt worden bij het vervaardigen van synthetische drugs. Het is strafbaar om deze flessen te hebben en al helemaal strafbaar om ze zo maar in je schuur op te slaan. Hierop is de bewoner aangehouden en zijn de flessen in beslag genomen.