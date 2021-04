Gewonde bij schietpartij in Haarlem

Dinsdagavond is een 27-jarige man uit Haarlem gewond geraakt bij een schietincident op de Tappersweg in Haarlem. De recherche zoekt getuigen om duidelijk te krijgen wat zich daar precies heeft afgespeeld.

Rond 22.50 uur kreeg de politie een melding binnen dat een schietincident had plaatsgevonden op de Tappersweg. Agenten gingen direct op de melding af en op de Tappersweg troffen zij het slachtoffer aan. De omgeving werd direct afgezet en een onderzoek werd ingesteld. Mogelijk is er een conflict geweest tussen meerdere personen waarna de man uit Haarlem is beschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.