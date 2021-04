Man die geslachtsdeel liet zien aangehouden

Donderdagochtend is een man aangehouden die bij de Maarsseveense Plassen aan minimaal twee vrouwen zijn geslachtsdeel liet zien. Nadat een van de vrouwen melding had gedaan, werd de man in de omgeving gevonden door de politie. Intussen is hij aangehouden en wordt onderzocht of dit vaker is gebeurd.