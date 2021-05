Waarschuwingsschot gelost na steekpartij

Donderdagmiddag 6 mei omstreeks 17.50 uur vond er aan de Provenierssingel in Rotterdam, naast het stationsplein, een steekincident plaats. Kort daarna konden er twee verdachten in de buurt aangehouden worden. Hierbij werd een waarschuwingsschot gelost.

Reizigers en aanwezigen op het Stationsplein werden die middag opgeschrikt door een tweetal jonge mannen die elkaar met grote messen te lijf gingen. Het incident was echter kort van duur en de verdachten vluchtten beiden weg. De politie was gelukkig snel ter plaatse en kon na een korte zoektocht beide jonge mannen in de buurt los van elkaar aanhouden. Bij één van deze aanhoudingen werd een waarschuwingsschot gelost.

De verdachten zijn 16- en 18-jarige jonge mannen uit Rotterdam. Bij beiden werd een mes aangetroffen. Eén van hen had een oppervlakkige verwonding aan zijn hand en de verdachten mogen van geluk spreken dat het incident geen grotere gevolgen heeft gehad.