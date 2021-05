Ramen café Amsterdam-West door explosie vernield

Geen gewonden, wel schade

Rond 23.45 uur is er volgend de politie vermoedelijk zwaar vuurwerk afgestoken bij het café. 'Hierbij zijn geen gewonden gevallen maar het pand raakte wel beschadigd', aldus de politie.

'Ajax'-café

Het is bekend dat aanhangers van Ajax vaak naar het café komen. Ook zijn er de afgelopen week in Rotterdam op 5 verschillende locaties explosies geweest waaronder ook twee cafés.

Onderzoek

De politie neemt dit gegeven in haar onderzoek rond de explosie van afgelopen vrijdagavond bij het café aan de Balboastraat in Amsterdam-West mee maar kan op voorhand nog niet zeggen of er een verband is.