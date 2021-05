Daling aantal ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt dat tussen vrijdag- en zaterdagochtend 4520 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de zevende dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5794 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. Ook het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen.