Man (40) aangehouden in Spanje voor 'vergis'-moord Djordy Latumahina

Verdenking uitlokking

'De man wordt ervan verdacht de moord in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam in 2016 mede te hebben uitgelokt', aldus de politie.

Overlevering

De aanhouding vond zondag op straat plaats in het Spaanse Marbella. De verdachte is in afwachting van zijn overlevering aan Nederland in bewaring gesteld.

Onderzoek

Sinds zaterdag 8 oktober 2016, de dag waarop Djordy Latumahina werd doodgeschoten in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein, heeft de recherche uitgebreid en langdurig onderzoek gedaan in deze zaak. Bij het schietincident raakte Latumahina’s vriendin zwaargewond. Hun toen tweejarige dochtertje bleef wonderwel ongedeerd.

Vergismoord

In een eerder stadium van dit onderzoek werden al zeven mannen aangehouden in het onderzoek naar de vergismoord. Vier van hen zijn inmiddels door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot dertig jaar. De zaak tegen de verdachte die tot 30 jaar was veroordeeld is inmiddels onherroepelijk. De overige zaken lopen nog in hoger beroep.

Gekraakte PGP-telefoons

De aanhouding van de verdachte is mede het gevolg van informatie uit gekraakte pgp-telefoons. De 40-jarige man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen voor een moordaanslag in Berlijn in 2015 en deelname aan een criminele organisatie. De politie heeft de nabestaanden van Djordy Latumahina op de hoogte gebracht van de nieuwe aanhouding.