Politie schiet man in been bij aanhouding

Een man die vrijdagavond 28 mei 2021 met een vuurwapen door het Vondelpark liep, is in zijn been geschoten. Hierna kon hij worden aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam.

De politie ging rond 22.15 uur naar het Vondelpark na meerdere meldingen over een man met een vuurwapen. De verdachte negeerde alle waarschuwingen van de agenten, waaronder een waarschuwingsschot. Daarop hebben de agenten de man in zijn been geschoten. De verdachte ligt in het ziekenhuis ter behandeling van zijn schotwond.

Na het schietincident werd een gedeelte van het Vondelpark ontruimd en afgezet. Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben sporenonderzoek verricht.

Om de objectiviteit van het onderzoek naar het handelen van de betrokken agenten te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche, onder leiding van een officier van justitie.