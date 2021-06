Vier mannen aangehouden voor vuurwapenbezit

De zaak startte nadat er informatie binnenkwam dat één van de mannen een vuurwapen in zijn auto zou hebben. Deze tip is op waarde gewogen. Dit leidde er toe dat de politie uitkeek naar de man en zijn voertuig. De auto is woensdagavond rijdend aangetroffen in Amsterdam Zuidoost. Naast de verdachte zaten er nog drie mannen bij hem in het voertuig. Vanwege de te verwachten aanwezigheid van het vuurwapen en de onduidelijkheid waar de verdachte deze zou bewaren, wordt hierbij de nodige voorzichtigheid betracht. Er is bij deze aanhouding daarom een arrestatieteam (AT) ingezet.

Autoprocedure

Een gecontroleerde aanhouding zat er niet in, omdat de bestuurder er vandoor wilde gaan toen de agenten een stopteken gaven. Tijdens een zogenoemde autoprocedure in de Kleefkruidstraat konden de bestuurder en twee inzittenden direct worden aangehouden. De vierde verdachte rende er vandoor en kon in de omgeving ook worden ingerekend. Deze man had op zijn kort vlucht een vuurwapen weggegooid. Dat is in beslag genomen, net als in het voertuig aangetroffen munitie. Bij de autoprocedure liepen drie voertuigen materiële schade op. Naast de auto van de verdachten en het voertuig van het AT raakte ook een geparkeerde auto beschadigd. Burgers die schade hebben geleden door toedoen van de politie-inzet kunnen hun schade claimen via www.politie.nl