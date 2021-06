Ontslagen KLM-medewerkers krijgen hulpgelden uit Europa

De personeelsleden die KLM wegens de coronacrisis heeft moeten ontslaan, krijgen financiële steun van de Europese Unie. Het gaat om een bedrag van vijf miljoen euro dat direct voor deze oud-KLM-medewerkers bedoeld is. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag besloten. Met het geld kunnen mensen zich laten omscholen, nieuw werk vinden of een eigen bedrijf starten. Ook getroffen werknemers uit drie andere EU-landen krijgen financiële ondersteuning.

De hulpgelden gaan direct naar de 1.201 KLM’ers die in de coronacrisis hun baan verloren en zijn dus niet bedoeld voor het concern zelf. Nederland heeft voor deze burgers een aanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Europarlement heeft deze goedgekeurd. De passagiersluchtvaart heeft door de coronacrisis grote klappen gekregen. Omdat er geen werk meer voor hen was, zitten de oud-KLM-medewerkers nu thuis op de bank. Het geld uit Europa kan voor hen het verschil maken in hun carrière.

Van ex-medewerkers van KLM die meedingen naar het geld wordt verwacht dat ze ‘aanvullende prikkels’ ontvangen, zoals een opleidings-, vervoers- of verblijfsvergoeding. Op die manier moeten ze geholpen worden om kansen op de arbeidsmarkt te benutten. Lokale arbeidsbureaus in lidstaten zullen contact opnemen met de getroffen werknemers om hun behoeften vast te stellen. Vervolgens komen er op maat gemaakte training, persoonlijke begeleiding en hulp bij het zoeken naar nieuw werk.

Niet alleen gaat er vijf miljoen euro naar de Nederlanders, ook wordt er 1,8 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan ontslagen personeelsleden van Finnair in Finland. Hiernaast krijgen 1.500 weggestuurde Belgische luchthavenmedewerkers 3,7 miljoen euro aan steun en ontvangen vijfhonderd Duitse metaalarbeiders 1,1 miljoen euro aan ondersteuning. Met het geld worden ontslagen medewerkers geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Dat gebeurt middels vervolgonderwijs, trainingen of steun bij het starten van een eigen onderneming, aldus het Europees Parlement.

Nederland kon uit het EFG-fonds putten en heeft dat dus ook voor ontslagen KLM’ers gedaan. De nationale luchtvaartmaatschappij kwam vorig jaar in de problemen door de coronacrisis. Zo daalden de inkomsten met 53,8 procent naar 5120 miljoen euro ten opzichte van 2019. Het EFG is niet opgericht vanwege de coronacrisis. Het bestaat sinds 2007 en heeft als doel om werknemers in de EU te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de globalisering. De crisis in de luchtvaartbranche als gevolg van de pandemie valt daar zeker onder.