Fietser rijdt door rood en blijkt (nep) vuurwapen bij zich te hebben

Agenten hebben op de kruising van de Brug- met de Molenstraat in Roosendaal een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man reed op zijn fiets door rood en bleek een nep vuurwapen bij zich te hebben.

Een motoragent werd op zaterdagochtend 12 juni rond 11.50 verrast toen er bijna een fietser tegen hem aanreed. De man was door rood gereden op een kruising. Hij werd direct aan de kant gezet. De agent vroeg hem naar zijn identiteitsbewijs. De verdachte verklaarde dat niet bij zich te hebben. Daarop besloot de diender in de man zijn tas te kijken om te controleren of daar geen identiteitsbewijs inzat. Ondertussen was er een andere agent aangesloten bij de controle.

Vuurwapen

De tas werd geopend en een van de dienders zag dat er een vuurwapen inzat. Hierop is de verdachte direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na nader onderzoek bleek het niet om een daadwerkelijk vuurwapen te gaan, maar om een balletjespistool. Bij verdere fouillering bleek de man ook een wit poeder op zak te hebben. Een eerste test wees uit dat het mogelijk om zo’n 9 gram speed zou gaan. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. De drugs en het wapen zijn in beslag genomen.