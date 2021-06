Rode Kruis start reanimatietraining via Instagram om jongeren te bereiken

Vandaag lanceert het Rode Kruis een innovatieve reanimatietraining, die via het EHBO Instagram account van het Rode Kruis @RodeKruis_EHBO te volgen is. Deze ‘reanimatietraining’ heet ‘Life Saving Stories’ en bestaat uit 35 Instagram stories (korte video’s), waarin iemand gereanimeerd moet worden na een hartstilstand. Jongeren moeten door de stories heen tikken om de basis én het ritme van een succesvolle reanimatie te leren. Op deze manier wil het Rode Kruis meer jongeren bereiken om reanimatievaardigheden aan te leren. Hoe belangrijk het is om te kunnen reanimeren, werd dit weekend pijnlijk duidelijk toen tijdens een wedstrijd op het Europees Kampioenschap voetbal een speler van het Deens elftal op het veld werd gereanimeerd.

Overlevingskansen vergroot

In Nederland krijgen zo’n 300 mensen per week een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat omstanders en vaak ook de jongere generatie, vaak niet goed weten wat ze moeten doen. Slechts 1 op de 6 jongeren in Nederland weet hoe je moet reanimeren of hoe een AED te gebruiken als iemand hulp nodig heeft. Terwijl door reanimatie én het gebruik van een AED binnen 6 minuten de overlevingskans tot wel 50% vergroot wordt. Daarom start het Rode Kruis een campagne waarbij deze generatie iets van EHBO leert.

Drempel omlaag

Eline Nijhof, hoofd EHBO bij het Rode Kruis: “We zijn heel enthousiast over ‘Life Saving Stories’. Het is mooi om een serieus onderwerp zoals reanimatie aan te bieden aan jongeren op het platform waar ze al dagelijks op zitten. Op deze manier maken we de drempel laag om reanimatie-vaardigheden aan te leren. Vervolgens volgt het stapje naar oefenen in de praktijk vanzelf. Deze stap past ook heel goed in onze strategie om meer jongeren EHBO- en reanimatievaardigheden aan te leren. En de aangrijpende beelden van de voetballer dit weekend, laat maar weer eens zien, hoe belangrijk het is."

Levens redden

Met ‘Life Saving Stories’ wordt geprobeerd om het gedrag van jongeren om te zetten in levensreddende handelingen en wordt ingehaakt op het tap gedrag van jongeren op social media. Door de serieuze training te gamificeren komt het reanimeren op een andere manier onder de aandacht bij deze doelgroep en wordt de stap naar het in de praktijk brengen ervan misschien kleiner.

EHBO in het onderwijs

Het Rode Kruis vindt het ook erg belangrijk dat een EHBO-training tot de basisuitrusting van jongeren behoort, zodat levens kunnen worden gered als jongeren weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Tijdens EHBO-lessen op school leren zij hoe ze kunnen helpen als iemand gewond raakt of plotseling in elkaar zakt.

De Tweede Kamer heeft 11 mei jl. ingestemd met een motie om te onderzoeken op welke manier EHBO-kennis en -vaardigheden op korte termijn het beste overgebracht kunnen worden binnen het voortgezet onderwijs. Een ruime Kamermeerderheid steunde het verzoek aan de regering om in samenwerking met het Rode Kruis en verschillende onderwijsorganisaties te onderzoeken hoe jongeren EHBO-vaardigheden kunnen leren op school. De motie volgde op een burgerinitiatief van het Rode Kruis in samenwerking met Bernard Leenstra van artsenorganisatie Schok & Pomp en radio-dj Rob van Someren. Samen verzamelden zij meer dan 60.000 handtekeningen om een EHBO-lesprogramma op de politieke agenda te krijgen.