Verdachte opgepakt na steekincident op Centraal Station

Op het Centraal Station heeft vrijdagochtend een steekincident plaatsgevonden waarbij één persoon gewond is geraakt. De politie heeft ter plekke een verdachte aangehouden.

Het incident vindt rond kwart voor zes in de ochtend plaats. Het slachtoffer – een 57-jarige man – is aanspreekbaar naar een ziekenhuis overgebracht. Direct na het incident heeft de politie een 23-jarige verdachte aangehouden. Zowel slachtoffer als verdachte hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.