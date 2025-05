Celstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een autobestuurder tot vijf jaar celstraf en tien jaar rijontzegging. Hij veroorzaakte in de nacht van 1 september 2024 een dodelijk ongeval in Rotterdam. Daarbij kwam een 27-jarige fietser om het leven.

"Deze bestuurder deed ongeveer alles fout wat hij fout kon doen", zegt persrechter Charlotte Vogtschmidt over het ongeval op de kruising van de Warande en de Brussestraat.

In onderstaande video legt Charlotte Vogtschmidt uit hoe de rechtbank tot haar straf komt. Ook vertelt de persrechter waarom de bijrijder is veroordeeld voor haar rol in het ongeluk. Dat laatste is vrij uniek te noemen, zo'n veroordeling komt niet vaak voor na een ongeval.