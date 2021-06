Vriend omgebrachte 28-jarige Volendamse pleegt in gevangenis zelfmoord

De vriend van de 28-jarige vrouw uit Volendam, die op zondag 16 mei dood in haar woning werd aangetroffen, heeft in de gevangenis zichzelf van het leven beroofd. Dit meldt het NoordHollands Dagblad donderdagavond.

Misdrijf

Tijdens de vondst van de overleden vrouw in haar woning werd ook de 34-jarige vriend in de woning aangetroffen. Hij was ernstig gewond. De politie ging er vanuit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en hield de 34-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 28-jarige vrouw.

Gevangenis

De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen. De man werd aangemerkt als verdachte en formeel aangehouden. Zijn eventuele betrokkenheid bij de dood van de vrouw werd verder onderzocht door de politie.