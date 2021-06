Dode bij steekpartij in Appingedam

In het Groningse Appingedam heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een man om het leven is gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 22.50 uur kregen de hulpdiensten de melding van het incident in een woning aan de Placiusstraat. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, hij overleed op de plaats van het steekincident.

Niet veel later kon de politie een verdachte aanhouden. Deze is ingesloten op het cellencomplex in Groningen en zal op een later tijdstip gehoord worden.

In en om de woning heeft de politie onderzoek gedaan. Daarnaast zullen eventuele getuigen worden gehoord.