Man gewond bij vechtpartij

Bij een massale vechtpartij is zondagmiddag een man ernstig gewond geraakt. Er zijn drie mannen aangehouden maar meer aanhoudingen worden verwacht.

Zondag 20 juni 2021 om 16.30 uur kwamen er meerdere telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum over een vechtpartij tussen meerdere mannen op de Fellenoordstraat. Er werd gesproken over een hamer en messen. In ieder geval één man zou gewond geraakt zijn.

Gewonde

Meerdere politie-eenheden werden naar de plek gestuurd. Ondertussen waren de meeste mensen daar al weg. Maar enkele straten verder troffen de agenten en groep die om een gewonde man stonden. Een ambulance werd snel opgeroepen die de gewonden man naar het ziekenhuis bracht. Het drietal had een vooralsnog verward verhaal over de vechtpartij. Ze zijn aangehouden voor openlijk geweld.