C-17’s transportvliegtuigen terug met NAVO-militairen uit Afghanistan

11 september 2021 geldt als officiële einddatum van missie

'Via de luchtbrug kwam ook het laatste Nederlandse materieel terug uit Mazar-e Sharif. 11 september 2021 geldt als officiële einddatum van missie Resolute Support. Dan moet de NAVO volledig uit Afghanistan weg zijn, dus ook de laatste Amerikaan. De Nederlandse militairen zijn al terug', aldus het ministerie.

Heavy Airlift Wing (HAW)

De Heavy Airlift Wing (HAW) ondersteunde deze redeployment. De HAW bestaat uit een poule van 12 landen, waaronder Nederland. Met internationaal samengestelde bemanningen maken ze gebruik van 3 C-17’s. 8 van de 12 partners deden een beroep op deze transportcapaciteit. De terugtrekoperatie kreeg de naam Resolute Support Retrograde en liep van 13 juni tot gisteren. In die periode maakten beide C-17’s 66 vluchten, haalden 592 militairen op en 307.894 kilo vracht. Die bestond uit voertuigen en ander militair materieel.

Geografisch gunstiger

Normaliter zijn de C-17’s gestationeerd op de Hongaarse Pápa Air Base. Voor operatie Resolute Support Retrogade werd echter een logistieke hub ingericht in het Roemeense Otopeni. Vanaf daar vlogen de transporttoestellen naar Afghanistan en terug, om de vracht vervolgens later af te leveren in verschillende Europese locaties, waaronder vliegbasis Eindhoven.

Roemenië

Opereren vanaf Roemenië bood verschillende voordelen, vertelt luchtmachter sergeant-majoor Martijn van het Command and Control Squadron van HAW. 'Het land ligt geografisch gunstiger. Vanaf Roemeense bodem is het 2 uur korter vliegen naar Afghanistan dan vanuit Hongarije. Dat verkort de werktijd van de bemanning en maakt dat we minder brandstof nodig hebben. Bijtanken op Afghaanse bodem is niet nodig: we kunnen mensen en materieel inladen en daarna meteen weer vertrekken. Zo verkort je de ground time van de operatie. Belangrijk, omdat de dreiging in het gebied toeneemt.'

Einde missie

Volgens commandant Logistics Support Squadron van de HAW, luitenant-kolonel John Roem, was Resolute Support Retrograde een bijzondere operatie. 'Die markeert het einde van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan, die bijna 20 jaar heeft geduurd. Daarnaast transporteerden we veel mensen en een grote hoeveelheid materieel, ook nog eens van verschillende landen. Dat maakt de operatie complex, maar juist hier ligt onze kracht als Heavy Airlift Wing. Ik ben erg trots dat wij als Nederland met ons Nederlands militair personeel van de Heavy Airlift Wing aan deze operatie konden deelnemen en onze bijdrage leveren.'