Chip overleden gemummificeerde kat bevat na 7 jaar alsnog gegevens identiteit

De Dierenambulance Utrecht kreeg dinsdag een bijzonder telefoontje van mensen die werkachtig waren in een monumentaal pand. 'Tijdens hun werkzaamheden troffen ze een overleden kat aan. Dit gebeurt wel vaker. Echter was deze kat gemummificeerd', zo schrijft één van de medewerkers van de Dierenambulance Utrecht op de Facebookpagina.

Chip

De medewerkers van de Dierenambulance gingen vervolgens naar het betreffende pand om de kat op te halen. 'Eenmaal op locatie hebben we onze chipreader over de kat heen gehaald, en jawel, deze is goed bewaard gebleven', aldus de medewerker. Alle gegevens van het overleden dier bleken nog uit te lezen. De kat 'Boefje' bleek al sinds november 2014 vermist te zijn.

Eigenaar in kennis gesteld

Vervolgens konden de medewerkers van de dierenambulance de eigenaren in kennis stellen van de vondst. De Dierenambulance wijst eigenaren op het belang om hun geliefde huisdieren te laten chippen en goed te registreren. In het geval zoals bij deze overleden kat kan het alsnog uitsluitsel geven. In de andere situatie wanneer het dier nog leeft maar vermist is en het wordt gevonden kan het weer snel met de eigenaar worden herenigd.