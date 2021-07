Defensie schorst 6 mariniers na delen racistische afbeeldingen

Oefening Denemarken

'Afgelopen weekend is er een melding binnengekomen over kwetsend en beledigend beeldmateriaal dat gedeeld is in een dienstgerelateerde WhatsApp-groep. Het ging onder meer om afbeeldingen van racistische aard', aldus het ministerie. De zes militairen waren op oefening in Denemarken en zijn na de melding door de commandant teruggestuurd naar Nederland.

OM-onderzoek

Defensie onderstreept dat er geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag. Afhankelijk van het OM-onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging, zullen nadere maatregelen of sancties genomen worden.