Enterokokken aangetroffen in Brabantse zwemplas Streekpark Klein Oisterwijk

Enterokokken

'De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die in heel Noord-Brabant de controles uitvoert, heeft bij de laatste inspectie te veel intestinale enterokokken aangetroffen. Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen zorgen voor overlast en gezondheidsproblemen', aldus de provincie.

Negatief zwemadvies

Aangewezen zwemwaterlocaties in Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als een structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond.

Veilig zwemmen

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2021) kunt u veilig zwemmen op de aangewezen locaties. Die zijn te herkennen aan de informatieborden ter plekke. De aangewezen locaties zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl. Zwemmen op niet-aangewezen locaties wordt altijd afgeraden.