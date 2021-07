Chauffeur die motoragent dood reed al eerder betrokken bij ongeval met politiemotor

Bij een ongeval op de kruising van de Eemlandweg met de Waalhavenweg in Rotterdam is woensdagmorgen een motorrijder van de politie om het leven gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kwam de agent in botsing met een vrachtwagen, die na het ongeval is doorgereden.

Vrachtwagen aangetroffen

Door informatie van getuigen en camerabeelden kreeg de politie zicht op het voertuig en werd de vrachtwagen opgespoord en de chauffeur aangehouden. Het gaat om een 45-jarige man uit Melissant. Deze had in 2015 al een motoragent aangereden op de snelweg. De agent moet door de aanrijding een arm missen. Daarnaast zou de chauffeur in 2020 een 79-jarige fietser dood hebben gereden. In beide gevallen was de vrachtwagen te zwaar beladen.

Onderzoek

Het onderzoek naar het ongeval wordt gedaan door de eenheid Den Haag