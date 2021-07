Vrouw (33) ernstig gewond na steekincident Amstelveen

Dinsdagavond is een 33-jarige vrouw ernstig gewond geraakt bij een steekincident op de Ida Gerhardtlaan in Amstelveen. Dit meldt de politie woensdag.

Aanhouding 56-jarige man uit Haarlem

'We hebben in Amsterdam een 56-jarige man uit Haarlem aangehouden na het steekincident eerder op de avond. De 33-jarige vrouw werd op straat neergestoken. Het slachtoffer is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Uitgebreid technisch en tactisch onderzoek

De politie kreeg rond 18.00 uur de melding van het steekincident binnen. Daarop zijn direct meerdere eenheden naar de Ida Gerhardtlaan gereden. Nadat het slachtoffer medische hulp kreeg, is uitgebreid technisch en tactisch onderzoek gedaan.

Aanhouding

Later op de avond kon de verdachte in Amsterdam worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet voor nader onderzoek. De eventuele relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog onderwerp van onderzoek.